



В НБУ прогнозируют подорожание коммуналки - 25.01.2018 11:05

По словам заместителя главы национального банка Украины Дмитрия Сологуба, в 2018 году прогнозируется повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине.

Так, Сологуб отметил, что о возможном повышении тарифов на отопление и на газ свидетельствуют определенные сигнала. Кроме того, повышение коммунальных тарифов является одним из условий Международного валютного фонда для предоставления транша. В прошлом году планировалось повышение, но его не осуществили, потому тарифы могут возрасти уже в нынешнем году - на уровне 15-20%.

Стоит отметить, что недавно о ценах на газ для украинцев заявлял министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик. По его словам, в ближайшее время повышения тарифов на газ не предусматривается.

Представители Кабинета министров ранее также отмечали, что Украина движется в направлении сокращении доли импорта и наращивании добычи природного газа. Отказавшись от импорта, возможно будет снижение на внутреннем рынке цен на газ. По словам премьера Украины Владимира Гройсмана, в Украине нет оснований для того, чтобы повышать тарифы.

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