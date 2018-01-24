Под Миланом сошел с рельсов пассажирский поезд

- 25.01.2018 10:30
Под Миланом сошел с рельсов пассажирский поезд

Утром четверга, 25 января, в Италии недалеко от Милана на железной дороге произошло ЧП - с рельсов сошел пассажирский поезд.

Как отмечается, поезд следовал по маршруту от Кремоны до Милана, и инцидент случился в районе города Пьольтелло, около семи часов утра по местному времени. Речь идет о сосоатве из восьми вагонов, некоторые из которых сошли с рельсов.

По меньшей мере двое человек погибли в результате происшествия, также сообщается о десяти пострадавших, состояние которых оценивается как крайне тяжелое. Госпитализированы в общей сложности порядка ста человек, получившие незначительные ранения.

Полиция и спасательные службы прибыли на место аварии. Многие люди оказались заблокированы внутри покореженых вагонов, и спасатели осуществляют работы по их освобождению.

Кроме того, сообщается, что участок железной дороги, где произошла авария, в настоящее время перекрыт. Пока что причины аварии неизвестны.

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