



В Черновцах возле театра ночью прорвало водопровод - 25.01.2018 09:14

В центе Черновцов, произошел прорыв водопроводной линии, вследствие чего возле областного музыкально-драматического театра произошла утечка воды. Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, авария произошла ночью.

Так, по словам Каспрука, ликвидировать аварию тотчас же было невозможно. Мэр объяснил это тем, что в месте аварии пролегает множество кабелей, среди которых также - электрокабеля высокого напряжения.

Чтобы трубы не замерзли и не полопались от мороза на других сетях, было решено также пока не перекрывать воду. Так, сотрудники Черновцыводоканала в течение всей ночи дежуирили на месте аварии.

Жителям центральной части Черновцов рекомендуют запастись водой, поскольку ремонтно-восстановительные работы должны стартовать с самого утра.

Платиновая Буковина, Черновцы

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