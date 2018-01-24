В Черновцах возле театра ночью прорвало водопровод- 25.01.2018 09:14
В центе Черновцов, произошел прорыв водопроводной линии, вследствие чего возле областного музыкально-драматического театра произошла утечка воды. Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, авария произошла ночью.
Так, по словам Каспрука, ликвидировать аварию тотчас же было невозможно. Мэр объяснил это тем, что в месте аварии пролегает множество кабелей, среди которых также - электрокабеля высокого напряжения.
Чтобы трубы не замерзли и не полопались от мороза на других сетях, было решено также пока не перекрывать воду. Так, сотрудники Черновцыводоканала в течение всей ночи дежуирили на месте аварии.
Жителям центральной части Черновцов рекомендуют запастись водой, поскольку ремонтно-восстановительные работы должны стартовать с самого утра.
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