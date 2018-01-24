Поліція спіймала обкрадача храмів в Чернівцях

- 25.01.2018 09:08
Поліція спіймала обкрадача храмів в Чернівцях

За скоєння крадіжок поліція затримала 40-річного жителя обласного центру. Чоловік уже був раніше судимий за викрадення чужого майна.

На початку грудня минулого року до поліції надійшло повідомлення про крадіжку грошей та майна з приміщення одного з чернівецьких соборів. Виїхавши за вказаною адресою, поліцейські встановили, що невідома особа розбила вночі металопластикове вікно і таким чином потрапила до культової споруди. Крадій виніс з храму срібні прикраси, блок відеоспостереження, 2 тисячі гривень з каси та кошти зі скриньки пожертв.

Вже через місяць надійшло ще одне повідомлення про аналогічний злочин. З підсобного приміщення іншої церкви злочинець поцупив майже 19 тисяч гривень і срібні вироби на суму близько 14 тисяч гривень. Провівши низку розшуково-слідчих дій, працівники поліції з’ясували: злодій прийшов до храму ввечері, прикинувшись одним із прихожан. Сховавшись у приміщенні, правопорушник дочекався, поки церкву зачинять і вже тоді скоїв злочин.

За фактами обох крадіжок слідчі відкрили кримінальні провадження за частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області вирахували злодія – 40-річного уродженця Сторожинецького району. Оперативники затримали злочинця у Тернополі, де той намагався переховуватися від поліції.

Правоохоронці також з’ясували, що зловмисник залучив до протиправної діяльності ще трьох жителів Чернівців: свою 41-річну співмешканку, її 18-річного сина та 27 річного чоловіка, з котрим разом винаймали квартиру. Зокрема, пасинок спостерігав за обстановкою навколо храму під час скоєння другої крадіжки і телефоном передавав злочинцю інформацію про громадян, котрі перебували поблизу місця злочину. Інші двоє подільників здавали викрадені речі до чернівецьких ломбардів.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні затриманого працівники поліції виявили речові докази, що підтвердили його причетність до крадіжок з культових споруд. Як зізналися зловмисники, отримані в ломбардах кошти вони ділили порівну та витрачали їх на власні потреби.

Затриманому оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Злодію суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють міру причетності співучасників до вчинення даних крадіжок.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки з храмів, чернівці крадіжка з церкви

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

После ДТП дорогу в Иллинойсе усыпало деньгами В штате Иллинойс, в США, в аварию попал автомобиль, который транспортировал деньги для игровых автоматов. После столкновения купюры буквально рассыпались по дороге
- 25.01.2018 09:40
В Черновцах возле театра ночью прорвало водопровод В центе Черновцов, произошел прорыв водопроводной линии, вследствие чего возле областного музыкально-драматического театра произошла утечка воды. Как сообщил мэр
- 25.01.2018 09:14
Канадский аэропорт нанял на работу двух игривых котов В канадском аэропорту города Калгари на работу были наняты парочка котов, в задачи которых входит развлечение пассажиров
- 24.01.2018 16:08
Представлен гимн и кубок Лиги наций В Лозанне перед стартом жеребьевки Лиги наций 2018-2019 были представлены официальный гимн и главный трофей турнира.
- 24.01.2018 15:23
Спутник Сатурна сравнили с Землей Спутник Сатурна - Титан - попал в поле зрения ученых, и они провели сравнение океанов на нашей планете и на Титане. Как выяснилось, Титан вполне может стать самым настоящим двойником Земли.
- 24.01.2018 13:19
Морозы отступят в конце января На большей части территории воцарилась по-настоящему зимняя погода со снегом и морозами. Причина этого - действие антициклона Кристиан.
- 24.01.2018 12:43
Сена и Рейн вышли из берегов Сильные наводнения во Франции привели к повышению уровня воды в реке Сена. Так, было решено отменить железнодорожное сообщение, а также частично ограничить движение на дорогах. прилегающих к реке.
- 24.01.2018 10:42
В Чернівцях працевлаштували 717 сірих працівників за 2017 рік Торік у Чернівцях в результаті комплексу заходів щодо легалізації трудової зайнятості офіційно працевлаштовано 717 найманих працівників.
- 24.01.2018 10:18
23 января в АТО не прозвучало ни единого выстрела В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе впервые за длительное время не было зафиксировано ни одного обстрела. Так, режим тишины в течение суток 23 января соблюдали обе стороны.
- 24.01.2018 09:59
Е-билеты в Черновцах планируют запустить с апреля Электронные билеты для оплаты проезда в троллейбусах вскоре будут доступны для черновчан. Пилотный проект е-билетов в общественном электротранспорте вскоре будет запущен, как сообщил заместитель черновицкого
- 24.01.2018 09:42

Всі новини