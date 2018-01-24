Представлен гимн и кубок Лиги наций- 24.01.2018 15:23
В Лозанне перед стартом жеребьевки Лиги наций 2018-2019 были представлены официальный гимн и главный трофей турнира.
В презентации принял участие президент УЕФА Александер Чеферин. Как отмечается, дизайн трофея впервые в истории УЕФА был основан на логотипе самого чемпионата.
Так, трофей Лиги наций выполнен в формате кубка, в серебре, и с внутренней стороны он выкрашен в цвета турнира. В высоту кубок Лиги наций составляет 71 см, и его масса равняется 7,6 кг. Впервые победитель турнира возьмет в руки кубок Лиги наций в июне 2019 года.
Что касается официального гимна турнира, то он представлен в хоровом исполнении на латыни в сопровождении филармонического оркестра.
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