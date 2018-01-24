



Сена и Рейн вышли из берегов - 24.01.2018 10:42

Сильные наводнения во Франции привели к повышению уровня воды в реке Сена. Так, было решено отменить железнодорожное сообщение, а также частично ограничить движение на дорогах. прилегающих к реке.

Уровень воды в Сене достиг отметки в 4,9метра. В Париже также объявили оранжевый уровень опасности. Также оранжевый уровень опасности объявлен в 23 французских департаментах, кроме столицы.

Прогнозируется, что до 25 января уровень воды в Сене может подняться до 6,1 метра. Подобное повышение уровня воды было зафиксировано в июне 2016 года.

наводнение произошло еще в одном крупном европейском городе. Так, по причине выхода реки Рейн из берегов оказались затоплены прибрежные дороги и автодороги недалеко от реки в Страсбурге.

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