23 января в АТО не прозвучало ни единого выстрела- 24.01.2018 09:59
В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе впервые за длительное время не было зафиксировано ни одного обстрела. Так, режим тишины в течение суток 23 января соблюдали обе стороны.
Информацию об этом озвучили в пресс-центре штаба АТО.
Так, в сообщении также отмечается, что силы АТО соблюдают Минские соглашения, а также осуществляют мероприятия по поддержанию длительного прекращения огня.
Благодаря режиму прекращения огня украинская сторона может осуществлят работы по восстановлению инфраструктуры, разминированию местности, а также налаживанию транспортного сообщения.
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