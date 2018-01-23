



23 января в АТО не прозвучало ни единого выстрела - 24.01.2018 09:59

В зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе впервые за длительное время не было зафиксировано ни одного обстрела. Так, режим тишины в течение суток 23 января соблюдали обе стороны.

Информацию об этом озвучили в пресс-центре штаба АТО.

Так, в сообщении также отмечается, что силы АТО соблюдают Минские соглашения, а также осуществляют мероприятия по поддержанию длительного прекращения огня.

Благодаря режиму прекращения огня украинская сторона может осуществлят работы по восстановлению инфраструктуры, разминированию местности, а также налаживанию транспортного сообщения.

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