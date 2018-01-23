



Е-билеты в Черновцах планируют запустить с апреля - 24.01.2018 09:42

Электронные билеты для оплаты проезда в троллейбусах вскоре будут доступны для черновчан. Пилотный проект е-билетов в общественном электротранспорте вскоре будет запущен, как сообщил заместитель черновицкого городского головы Владимир Середюк.

Так, для испытаний был выбран троллейбусный маршрут №2. Планируется установить на средних и задних входных дверях 10 машин по два стационарные валидаторы, с помощью которых будет возможно считывание с карт.

Компания MasterCard готова предоставить валидаторы на бесплатной основе. Собственно, пилотный проект обещают запустить уже в апреле 2018 года. До этого предполагается перевыпустить новые чипированные "карты черновчанина", которые позволят работать с системой PayPal.

В ближайшее время кондукторы продолжат работать в троллейбусах, однако, вместо традиционных билетов у них также будут присутствовать валидаторы. Если пассажир будет рассчитываться за проекзд наличными, кондуктор будет проводить платеж через валидатор.

Платиновая Буковина, Черновцы

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