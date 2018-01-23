



На Сокирянщині встановлюють винуватців ДТП 22 01 2018 - 24.01.2018 09:14

Автопригода сталась у понеділок ввечері у селі Білоусівці на Сокирянщині. Наразі поліцейські з’ясовують, хто з учасників ДТП порушив Правила дорожнього руху.

22 січня 28-річний житель міста Сокирян, керуючи автомобілем «ВАЗ-2107», допустив наїзд на пiшохiда. На момент скоєння ДТП 62-річний місцевий житель переходив проїжджу частину.

Внаслідок автопригоди чоловік отримав травми голови та переломи кісток ноги і був госпіталізований до центральної районної лікарні. Медичне освідчення показало, що водій «ВАЗу» був тверезий.

Слідчі внесли відомості за даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Поліцейські призначили низку експертиз для встановлення всіх обставин даної автопригоди.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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