



Как жителям оккупированных территорий зарегистрироваться на ЗНО 2018 - 23.01.2018 16:40

Для абитуриентов со временно оккупированных территорий упрощены условия регистрации для участия в ЗНО 2018. Зарегистрироваться они могут в дополнительно выделенное время, а также по электронной почте, как сообщает директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Кариндий.

Эти же правила распространяются также и на участников АТО, которые планируют принять участие в ЗНО.

Директор УЦОКО также отметил, что жители временно оккупированных районов и участники АТО могут также зарегистрироваться в дополнительное время - с 3 по 21 мая, но тогда им придется сдавать тестирование только в период дополнительной сессии.

Регистрация на участие в пробном тестировании, как подчеркнул Кариндий, завершится уже через 8 дней. По состоянию на 22 января насчитывается уже 85 тысяч желающих сдать пробное ЗНО.

Напомним, 24 марта состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе, а также 31 марта - по всем остальным предметам.

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