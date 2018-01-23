Как жителям оккупированных территорий зарегистрироваться на ЗНО 2018

- 23.01.2018 16:40
Как жителям оккупированных территорий зарегистрироваться на ЗНО 2018

Для абитуриентов со временно оккупированных территорий упрощены условия регистрации для участия в ЗНО 2018. Зарегистрироваться они могут в дополнительно выделенное время, а также по электронной почте, как сообщает директор Украинского центра оценивания качества образования Вадим Кариндий.

Эти же правила распространяются также и на участников АТО, которые планируют принять участие в ЗНО. 

Директор УЦОКО также отметил, что жители временно оккупированных районов и участники АТО могут также зарегистрироваться в дополнительное время - с 3 по 21 мая, но тогда им придется сдавать тестирование только в период дополнительной сессии.

Регистрация на участие в пробном тестировании, как подчеркнул Кариндий, завершится уже через 8 дней. По состоянию на 22 января насчитывается уже 85 тысяч желающих сдать пробное ЗНО.

Напомним, 24 марта состоится пробное тестирование по украинскому языку и литературе, а также 31 марта - по всем остальным предметам.

Платиновая Буковина

Ключові слова: зно для участников ато, зно 2018, зно жители зоны ато

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Кіцманщині сталось смертельне ДТП 22 01 20108 Поліція встановлює обставини та причини трагічного зіткнення двох автомобілів.
- 23.01.2018 16:04
Штормовое предупреждение в Украине 24 01 2018 В Украине в среду, 24 января, синоптики прогнозируют штормовое предупреждение - с сильным ветром и гололедицей на дорогах.
- 23.01.2018 15:24
Из-за землетрясения возле Аляски возникла угроза цунами Землетрясение магнитудой 7,9 произошло у берегов Аляски. В связи с экстренные службы США объявили угрозу цунами.
- 23.01.2018 14:49
В Черновцах почтят 100-летие боя под Крутами 29 января 2018 года Украина отмечает 100 лет со дня боя под Крутами, когда украинские студенты остановили наступление врага
- 23.01.2018 14:05
Кошки тоже бывают левшами и правшами Исследователи заявляют - большинство кошек, а именно - 70% животных выполняют действия своей "ведущей" лапой
- 23.01.2018 13:52
Украина - на 69 месте рейтинга лучших стран Американский журнал US News & World Report опубликовал ежегодный рейтинг лучших стран мира-2018. Из 80 стран Украина заняла 69-ю позицию.
- 23.01.2018 13:20
23 января - прямая трансляция шорт-листов на Оскар-2018 Главных претендентов на премию американской киноакадемии - "Оскар" - в прямом эфире объявят сегодня, 23 января. Трансляция стартует
- 23.01.2018 12:19
Первые освобожденные украинцы прибыли из Кабула Первый рейс с украинцами, подвергнувшимися атаке в отеле в Кабуле, прибыл в Киев во вторник, 23 января.
- 23.01.2018 11:28
Facebook изобрели новую единицу исчисления времени Новую единицу исчисления времени в С++ изобрели в Facebook Open Source. Так, новая единица времени, которая составляет примерно 1,41723356 наносекунды, или 1/705 600 000 секунд, получила название Fli
- 23.01.2018 11:08
Украина ведет переговоры о безвизе еще с 20 странами В настоящий момент украинская сторона участвует в переговорах касаемо полной или частичной либерализации визового
- 23.01.2018 10:38

Всі новини