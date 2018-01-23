



На Кіцманщині сталось смертельне ДТП 22 01 20108 - 23.01.2018 16:04

Поліція встановлює обставини та причини трагічного зіткнення двох автомобілів.



Увечері 22 січня на околиці села Лашківки Кіцманського району зіткнулися вантажний автомобіль «Хюндай» під керуванням 28-річного чернівчанина та легковик «Мерседес-Бенц», за кермом якого перебував 38-річний житель Мамаївців. Наразі відомо, що транспортні засоби рухалися назустріч один одному.

Від отриманих внаслідок зіткнення травм на місці події загинув водій «Мерседеса». Під час ДТП отримав тілесні ушкодження і 28-річний пасажир вантажівки. Із забоєм хребта чоловіка госпіталізовано до лікарні. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля на момент зіткнення був тверезий.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для з’ясування всіх обставин автопригоди призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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