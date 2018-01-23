На Кіцманщині сталось смертельне ДТП 22 01 20108

- 23.01.2018 16:04
На Кіцманщині сталось смертельне ДТП 22 01 20108

Поліція встановлює обставини та причини трагічного зіткнення двох автомобілів.

Увечері 22 січня на околиці села Лашківки Кіцманського району зіткнулися вантажний автомобіль «Хюндай» під керуванням 28-річного чернівчанина та легковик «Мерседес-Бенц», за кермом якого перебував 38-річний житель Мамаївців. Наразі відомо, що транспортні засоби рухалися назустріч один одному.

Від отриманих внаслідок зіткнення травм на місці події загинув водій «Мерседеса». Під час ДТП отримав тілесні ушкодження і 28-річний пасажир вантажівки. Із забоєм хребта чоловіка госпіталізовано до лікарні. За попередньою інформацією, водій вантажного автомобіля на момент зіткнення був тверезий.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Для з’ясування всіх обставин автопригоди призначено низку експертиз.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кіцманський район дтп, поліція буковини, національна поліція чернівецька область

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