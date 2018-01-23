



В Черновцах почтят 100-летие боя под Крутами - 23.01.2018 14:05

29 января 2018 года Украина отмечает 100 лет со дня боя под Крутами, когда украинские студенты остановили наступление врага в районе села Круты, остановив его на пути к Киеву.

100 лет назад между подразделением Красной гвардии, численность которого составляла 4 тысячи человек, выступили более сотни киевских студентов и около 400 бойцов "Свободного казачества". Отряду УНР удалось задержать наступление противника, а также организовать отступление, во время которого разрушались мосты и железнодорожные пути. Благодаря таким действиям на четыре дня бойцы Красной армии потеряли боеспособность.

Особую роль в этом сыграли молодые студенты, пожертвовавшие собой ради независимости Украины, несмотря на подавляющее большинство противника.

В Черновцах с целью почтить 100-летний подвиг под Крутами будет проведена памятная выставка "Крути не маємо права забути", которая состоится 29 января с 12:00 по 16:30 на Центральной площади в Черновцах, у памятника Тарасу Шевченко.

Платиновая Буковина, Черновцы

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