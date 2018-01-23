



23 января - прямая трансляция шорт-листов на Оскар-2018 - 23.01.2018 12:19

Главных претендентов на премию американской киноакадемии - "Оскар" - в прямом эфире объявят сегодня, 23 января. Трансляция стартует в 15:00 по киевскому времени.

Отметим, что трансляция будет осуществляться онлайн, при этом, часть транслции представят записанные ранее ролики, которые и представят основных претендентов на оскар. Так, первый ролик будет транслироваться с 15:22, а второй покажут в 15:30 по киевскому времени.



Так, в прямом эфире будут озвучены шорт-листы в 24 номинациях на престижную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

С 20 по 27 февраля состоится голосование за победителей в каждой из номинаций. Уже 4 марта будут названы победители Оскара-2018.

Примечательно, что торжественная церемония награждения Оскар в нынешнем году состоится позже обычного. Перенести время оскаровской церемонии было решено в связи с тем, чтобы избежать наложения других важных событий, в особенности, открытия зимней Олимпиады в Пхенчхане. Ведущим церемонии награждения Оскара-2018 будет известный американский комик и телеведущий Джимми Киммел, который будет вести шоу второй раз подряд.

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