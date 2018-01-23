



Первые освобожденные украинцы прибыли из Кабула - 23.01.2018 11:28

Первый рейс с украинцами, подвергнувшимися атаке в отеле в Кабуле, прибыл в Киев во вторник, 23 января.

Некоторые прибыли в столицу совсем без вещей, поскольку у многих их пожитки сгорели в гостинице. Подробностями с представителями СМИ прибывшие не стали делиться, поскольку пережитое вспоминать не хотят.

Так, предполагается, что 24 января в Украину вернутся другие украинцы, освобожденные из плена в захваченном отеле.

Напомним, что в результате террористической атаки в отеле Интерконтиненталь в столице Афганистана Кабуле погибло семеро граждан Украины, проживавших в отеле. Среди них оказались четверо сотрудников украинской авиакомпании, а именно - командир самолета Роман Власов, второй пилот Вячеслав Шишаков, а также две стюардессы, Ирина Медичева и Екатерина Пасенчук.

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