Украина ведет переговоры о безвизе еще с 20 странами- 23.01.2018 10:38
В настоящий момент украинская сторона участвует в переговорах касаемо полной или частичной либерализации визового режима для граждан Украины с 20 странами.
Об этом на пресс-конференции сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.
По словам чиновника, к решающему мнению касаемо упрощения визового режима с 20 странами планируется прийти в ближайшие два года.
Кроме того, Климкин напомнил, что уже на сегодняшний день граждане Украины, которые имеют биометрические заграничные паспорта, имеют возможность осуществлять поездки без оформления виз в 85 стран по всему миру.
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