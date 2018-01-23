



Украина ведет переговоры о безвизе еще с 20 странами - 23.01.2018 10:38

В настоящий момент украинская сторона участвует в переговорах касаемо полной или частичной либерализации визового режима для граждан Украины с 20 странами.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам чиновника, к решающему мнению касаемо упрощения визового режима с 20 странами планируется прийти в ближайшие два года.

Кроме того, Климкин напомнил, что уже на сегодняшний день граждане Украины, которые имеют биометрические заграничные паспорта, имеют возможность осуществлять поездки без оформления виз в 85 стран по всему миру.

Платиновая Буковина

Всі новини