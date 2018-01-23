СММ ОБСЕ работает в Украине до марта

- 23.01.2018 09:33
СММ ОБСЕ работает в Украине до марта

В марте нынешнего года подходит к концу срок работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Для продолжения работы миссии необходимо совместное решение всех членов СММ, как сообщил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

Председатель СММ ОБСЕ отметил, что наблюдатели констатируют факты касаемо того, что происходит на местах, устанавливают диалоги, а также составляют отчеты об увиденном. На деятельность ОБСе никак не влияют Минские договоренности, а изменения в Мандате коснулись только изменения количества наблюдателей, которых стало больше.

При эом, Александр Хуг также сообщил, что восьмерых сотрудников ОБСЕ удалось освободить из плена благодаря умению представителей СММ вступать в диалог.

Так, отметим, что 130 сотрудников Службы по безопасности и сотрудничеству в Европе находятся сейчас в Мариуполе. Из них иностранные граждане составляют большинство - 90 человек. Наблюдатели осуществляют работу недалеко от линии разграничения - на территории площадью 7,5 тысяч квадратных метров. СММ ОБСЕ также располагает двумя видеокамерами, одна из которых расположена в Широкино, а вторая - на запад от Пищевика.

 

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Ключові слова: александр хуг, смм обсе Донбасс

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