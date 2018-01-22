ДТП на трассі міжнародного сполучення Чернівці-Порубне- 23.01.2018 09:17
За попередніми висновками причиною автопригоди стали порушення Правил дорожнього руху та погодні умови.
22 січня на автошляху міжнародного значення 62-річний водій керуючи вантажним автомобілем «ФОРД» не впорався з керуванням та допустив зіткнення з автомобілем «Фольсваген Гольф», котрий рухався у зустрічному напрямку.
Внаслідок чого, 50-річного водія та 52-річну пасажирку легковика з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні швидкої медичної допомоги міста Чернівці.
На місці події працює слідчо-оперативна група. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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