В Орландо неизвестный обстрелял людей в парке- 22.01.2018 16:37
В американском городе Орландо в результате стрельбы трое девушек получили огнестрельные ранения.
Как стало известно, в парке Виллоу возле местной школы в Орландо неизвестный началь стрелять по толпе людей.
Так, пулевые ранения получили три девушки-подростка. Их немедленно госпитализировали в больницу. Местая полиция уже инициировала расследование по факту даного происшествия.
Стоит отметить, что для Орландо случай со стрельбой, к сожалению, не является первым. Так, в июне 2017 года стрельбу по людям открыл американский военнослужащий, который после застрелился сам. Кроме стрелявшего, в результате данного происшествия погибло еще пятеро человек. А годом ранее имел место громкий случай со стрельбой в ночном гей-клубе. Тогда были ранены более десятка человек, и двое людей погибли.
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