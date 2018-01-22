



На Буковині поліцейські затримали крадія з Києва - 22.01.2018 17:17

Зловмисник, маючи судимість за крадіжку, не став на шлях виправлення та знову продовжив свої протиправні діяння.

У січні до Чернівецького відділу поліції звернувся 22-річний житель обласного центру. Заявник правоохоронцям повідомив, що в автобусі з його сумки невідома особа викрала 10 тисяч гривень.

На місці події поліцейські з’ясували, що потерпілий повертався додому на маршрутному автобусі. Під час проїзду чернівчанин виявив, що з його сумочки зникли гроші. Потерпілий у крадіжці запідозрив невідомого хлопця, котрий їхав з ним в автобусі.

Проведеними першочерговими заходами працівниками Управління карного розшуку спільно з патрульною поліцією вдалося швидко встановити зловмисника. Ним виявився 41-річний житель Києва, котрий приїхав на Буковину з метою вчинення крадіжок. Останній вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення аналогічного злочину.

Речові докази вилучені. Відкрите кримінальне провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють гастролера на причетність до скоєння інших крадіжок на території Чернівецької області.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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