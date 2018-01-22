



Земля может сменить галактику - 22.01.2018 16:12

Как утверждают ученые, наша планета может сменить прописку. Так, через пять миллиардов лет по причине слияния Млечного пути и Андромеды Земля вполне может оказаться в другой галактике.

По заявлениям специалистов, избежать процесса перемещения в другую галактику Земле вряд ли удастся. Млечный путь и Ардромеда уже взяли путь на сближение, и через пять миллиардов лет слияние их все-таки произойдет.

Бояться человечеству таких изменений вряд ли придется, поскольку Солнце к тому времени достигнет гиганских размеров и станет причиной уничтожения всего живого на нашей планете, если конец света на ней не наступит ранее.

Впрочем, ученые считают, что при другом развитии событий две галактики могут слиться воедино даже раньше указанного срока. Согласно некоторым прогнозам, гравитационная сила будет увеличиваться под воздействием черной материи вокруг галактик, что может ускорить процесс слияния. В данном случае, уже черех два миллиарда лет Земля окажется в другой галактике. При таком развитии событий, если наша планета не столкнется с другими космическими телами, не маловероятно, негативных последствий от перехода в другую галактику может и не быть.

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