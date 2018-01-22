Земля может сменить галактику

- 22.01.2018 16:12
Земля может сменить галактику

Как утверждают ученые, наша планета может сменить прописку. Так, через пять миллиардов лет по причине слияния Млечного пути и Андромеды Земля вполне может оказаться в другой галактике.

По заявлениям специалистов, избежать процесса перемещения в другую галактику Земле вряд ли удастся. Млечный путь и Ардромеда уже взяли путь на сближение, и через пять миллиардов лет слияние их все-таки произойдет.

Бояться человечеству таких изменений вряд ли придется, поскольку Солнце к тому времени достигнет гиганских размеров и станет причиной уничтожения всего живого на нашей планете, если конец света на ней не наступит ранее.

Впрочем, ученые считают, что при другом развитии событий две галактики могут слиться воедино даже раньше указанного срока. Согласно некоторым прогнозам, гравитационная сила будет увеличиваться под воздействием черной материи вокруг галактик, что может ускорить процесс слияния. В данном случае, уже черех два миллиарда лет Земля окажется в другой галактике. При таком развитии событий, если наша планета не столкнется с другими космическими телами, не маловероятно, негативных последствий от перехода в другую галактику может и не быть.

Платиновая Буковина

Ключові слова: Земля в другой галактике, слияние галактик

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині поліцейські затримали крадія з Києва Зловмисник маючи судимість за крадіжку, не став на шлях виправлення та знову продовжив свої протиправні діян
- 22.01.2018 17:17
В Орландо неизвестный обстрелял людей в парке В американском городе Орландо в результате стрельбы трое девушек получили огнестрельные ранения.
- 22.01.2018 16:37
Украина должна МВФ 12 миллиардов долларов 12,1 миллиарда долларов США - таков общий долг Украины перед Международным валютным фондом. Такие данные предоставили в Национальной банке
- 22.01.2018 15:14
В Бразилии мужчина живет в песчаном замке Житель Бразилии Марсио Мизаэль Матолиас живет в Рио-де-Жанейров, в одном из престижных районов. Он практически все свое время проводит на пляже, наслаждаясь жизнь
- 22.01.2018 15:04
Под Еленовкой обстрелян пассажирский автобус Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что пассажирский автобус
- 22.01.2018 14:49
На все Черновцы остается 24 дозы вакцины от кори В управлении здравоохранения Черновицкого городского совета сообщают, что на сегодняшний день вакцины от кори имеются только в коммунальном медицинском учреждении
- 22.01.2018 14:33
ЕБРР согласовал кандидатуру главы НБУ Кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины, предложенную президентом Украины Петром Порошенко, одобрили представители
- 22.01.2018 12:13
На Кіцманщині в ДТП постраждали водій та пасажири Автопригода сталася у ніч на 21 січня приблизно о 5 годині ранку у селі Чортория по вулиці Головній.
- 22.01.2018 12:07
Штормовое предупреждение 22 января в Украине Штормовое предупреждение 22 января объявлено в семи областях Украины. Так, в николаевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается резкое ухудшение погодных условий.
- 22.01.2018 11:31
В Черновцах обсудят стратегию развития города Первая встреча дискуссионной платформы "Твоє місто. Чернівці" состоится в понедельник, 22 явнваря. Все желающие могут принять участие в обсуждении
- 22.01.2018 10:39

Всі новини