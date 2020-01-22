



В Бразилии мужчина живет в песчаном замке - 22.01.2018 15:04

Житель Бразилии Марсио Матолиас живет в Рио-де-Жанейров, в одном из престижных районов. Он практически все свое время проводит на пляже, наслаждаясь жизнь. И за аренду жилья ему не приходится платить ни копейки. Все потому, что Марсио живет на пляже - в замке из песка, который построил он сам.

Марсио известен среди местных жителей как король пляжа. Бразилец решил поселиться на пляже 22 года назад, и своему жилью с тех пор он почти не изменяет. У короля Марсио даже есть собственный трон, корона и скипетр, в которых он предпочитает позировать для всех, кто называет его королем.

При этом, подданных у Марсио нет, потому реконструкцию своего песчаного замка и все ремонтные работы он осуществляет самостоятельно. Так, ему приходится регулярно поливать замок водой, чтобы жилье не рассохлось и не развалилось.

Размеры песчаного жилья короля пляжа не столь впечатляющие - замок занимает всего три квадртаных метра. Марсио любит рыбачить, играть в гольф и просто обожает читать, потому большую часть интерьера его дома занимают книги.

Король Марсио не имеет родственников, однако, одиночество его вовсе не пугает. Если погода по ночам выдается чересчур жаркой, иногда Марсио покидает свой песчаный дом и отправляется на ночлег к кому-то из своих друзей. По его словам, свой песчаный замок он не намерен менять ни на что, и такой образ жизни его вполне устраивает.

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