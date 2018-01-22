



Под Еленовкой обстрелян пассажирский автобус - 22.01.2018 14:49

Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сообщил, что пассажирский автобус в поселке Еленовка Донецкой области, который находится под котролем боевиков, попал под обстрел.

По информации наблюдателей, которые прибыли на месте происшествия практически сразу после обстрела, в результате пострадали двое пассажиров автобуса. Вскоре один из пострадавших умер. Хуг отметил, что все обстоятельства данного инцидента выясняются, и они будут отражены в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

В то же время, Хуг не назвал направление, откуда был осуществлен обстрел. Также он сообщил, что представители миссии в больнице будут уточнять, сколько всего человек пострадало и погибло в результате обстрела автобуса. В настоящий момент известно, что в пассажирский автобус попал снаряд, но какого орудия, пока что неизвестно.

Напомним, ранее сообщалось об обстрелах контрольного пункта въезда-выезда Еленовка в воскресенье 21 января.

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