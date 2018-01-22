



ЕБРР согласовал кандидатуру главы НБУ - 22.01.2018 12:13

Кандидатуру Якова Смолия на пост главы Национального банка Украины, предложенную президентом Украины Петром Порошенко, одобрили представители Европейского банка реконструкции и развития.

Об этом сообщил Франсис Малиж, управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа.

Управляющий директор также отметил, что Смолий проделал хорошую работу в то время, как находился на посту исполняющего обязанности главы нацрегулятора. Он внес весомый вклад в сохранение незавиисмости НБУ, сохранение задачи по таргетированию инфляции и преследованию акционеров неплатежеспособных банков.

Стоит отметить, что 10 апреля 2017 года глава НБУ Валерия Гонтарева в официальном порядке подала заявление об оставке. После этого Гонтарева отправилась в отпуск за свой счет, при этом, она все еще числится в отпуске на настоящий момент. Исполняющим обязанности главы Нацбанка до настоящего времени, начиная с 11 мая 2017 года, является Яков Смолий, который ранее находился на посту первого заместителя председателя правления.

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