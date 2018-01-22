



Штормовое предупреждение 22 января в Украине - 22.01.2018 11:31

Штормовое предупреждение 22 января объявлено в семи областях Украины. Так, в николаевской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях ожидается резкое ухудшение погодных условий.

Так, согласно сообщению Укргидрометцентра, в Украине ожидаются метели и сильные снегопады, усиление ветра и увеличение снежного покрова. Также в Киевской области ожидается ухудшение видимости на дорогах в связи с туманом.

Движение на автомобильной трассе Киев-Одесса из-за ухудшения погодных условий полностью разблокировано - теперь транспорт движется в обоих направлениях по двум полосам. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям напоминают о гололедице на дорогах.

Ухудшение погоды привело к срабатыванию систем безопасности линий электропередач, в результате чего без электроснабжения остались 102 и 44 населенных пункта соответственно в Одесской и Черкасской областях. Бригады облэнерго и спасатели работают на местах для восстановления подачи электричества.

Также сообщается, что накануне спасатели помогли более чем полутора сотням людей. Также были отбуксированы 86 легковых и грузовых автомобилей.

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