В мире насчитывается 2043 миллиардера

- 22.01.2018 10:13
В мире насчитывается 2043 миллиардера

Из всех заработанных в 2017 году денег 82% оказались сосредоточены в руках богатейших людей мира, о чем говорят результаты исследования международного объединения организаций по борьбе с бедностью Oxfam.

От глобальной прибыли не получили ничего 3,7 миллиарда людей. Это количество людей составляет беднейшую часть мирового населения.

Количество миллиардеров в период с 2016 по 2017 год также весьма и весьма существенно увеличилось. В Oxfam отмечают, что в среднем каждые два дня в мире появлялся новый миллиардер. Так, всего в мире насчитывается 2043 миллиардера. При этом, Винни Бяньима, которая возглавляет Oxfam, отметила, что это вовсе не говорит о расцвете мировой экономики, а даже наоборот, является свидетельством краха экономического порядка.

Так, глава Oxfam в Германии Йорг Калински отметил, что богатое меньшинство безответственно сокращает расході, в особенности, налоги и зарплаты, чтобы увеличить доходы акционеров, и в массовом порядке богатые, которые находятся в меньшинстве, оказывают влияние на политические решения.

Компания Oxfam выступила с призывом к богатейшим людям и концернам прекратить практику уклонений от налогов, ввести для мужчин и женщин справедливые доходы, инвестировать в образование и здравоохранение, доступные для всех.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: богатейшие люди мира, миллиардеры мира

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