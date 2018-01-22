В теракте в Кабуле погибли 7 украинцев- 22.01.2018 09:21
В воскресенье, 21 января, произошел террористический акт, в результате которого погибли 7 граждан Украины. Информацию об этом подтвердил Виктор Никитюк, чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане.
Никитюк отметил, что посольство располагает информацией по всем погибшим украинцам. Отмечается, что довольно много украинских авиатехников работает в Афганистане, и те, кто погиб в результате атаки, работали в афганской авиакомпании Kam Air, а также проживали в отеле Intercontinental.
Кроме того, посол отметил, что в ближайшее время консул Украины в Афганистане оформит документы, необходимые для возвращения на родину тел погибших украинцев.
Напомним, вчера стало известно о чрезвычайном происшествии в отеле Intercontinental 21 января в Кабуле. В тот момент в помещенииотеля проходили две свадьбы. Группа неизвестных вооруженных лиц вошла в отель и начала стрелять по посетителям. Согласно свежей информации, в результате теракта всего погибши 43 человека, в том числе и семеро украинских граждан. О том, что среди погибших есть украинцы, сообщил накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 22.01.2018 10:34
- 22.01.2018 10:13
- 22.01.2018 09:39
- 19.01.2018 17:05
- 19.01.2018 16:31
- 19.01.2018 15:56
- 19.01.2018 15:22
- 19.01.2018 14:40
- 19.01.2018 14:07
- 19.01.2018 13:29