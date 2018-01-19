



Известны участники Национального отбора-2018 на Евровидение - 19.01.2018 17:05

Жеребьевка участников национального отбора на Евровидение-2018 была проведена, и музыкальный продюсер Нацотбора Руслан Квинта сообщил, каким будет порядок выступлений полуфиналистов в конкурсе.

Так, в национальном отборе примут участие 18 участников, которые выступят в рамках двух полуфиналов - 10 и 17 февраля, по 9 выступлений в каждом. Некоторые из артистов будут пробоваться на Евровидение уже не в первый раз.

В рамках первого полуфинала на сцену выйдут такие артисты, как Сергей Бабкин, СONSTANTIN, LAUD, Vil’na, а также несколько групп, а именно - "KAZKA", "The ВЙО", "Kozak System", "Pur:Pur" и "The Erised". во втором полуфинале на сцену выйдут Ingret Kostenko, MELOVIN, JULINOZA, TAYANNA, KADNAY, ILLARIA, а также группы "Yurcash", "Mountain Breeze", "Dilemma".

Руслан Квинта отметил, что все композиции, которые в нынешнем году прозвучат на Национальном отборе на Евровидение, без исключения являются авторскими. Во время первого этапа отбора были получены порядка 1000 заявок. Отбор композиций был весьма тщательным и качественным, был обработан большой массив информации, потому в прямых эфирах нацотбора прозвучит, по словам музыкального продюсера, только качественная музыка, а выступать будут мощные артисты. Также Квинта отметил, что верит в каждого из участников.

Напомним, полуфиналы Национального отбора на Евровидение-2018 состоятся 10 и 17 февраля, на 24 февраля запланирован финал. В жюри национального отбора будут присутствовать обладатель второго места Евровидения-2007 Андрей Данилко, победительница Евровидения-2016 Джамала, а также саундпродюсер и музыкант из группы The Maneken Евгений Филатов, на счету которого - аранжировки песен, которые прошли в финал национального отбора 2016, среди которых 1944 Джамалы. Ведищум Национального отбора 2018 будет Сергей Притула.

Собственно, Евровидение-2018 состоится в мае нынешнего года в Лиссабоне.

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