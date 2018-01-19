



На Донбассе резко ухудшилась ситуация с безопасностью - ОБСЕ - 19.01.2018 15:22

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксируют увеличение количества нарушения режима тишины на Донбассе за неделю на 70%. Об этом сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

По словам Хуга, ситуация с безопасностью за последнюю неделю резко ухудшилась. В целом за прошедшую неделю было зарегистрировано порядка 6500 случаев нарушения режима прекращения огня.

Между обеспокоенностью и действиями, отмечает первый заместитель главы СММ ОБСЕ, существует большой разрыв. Несмотря на то, что обе стороны конфликта заявляют о готовности, в отведении вооружений они все же отказываются, также не отводят силы и не осуществляют разминирование территорий. Разминирование и отвод сил, акцентирует внимание Хуг, являются главными моментами для стойкого режима тишины, а также завершения трагедии на Донбассе.

Напомним, что трехсторонняя контактная группа по урегулированию обстановки на Донбассе с полуночи 23 декабря 2017 года объявила новогодне-рождественский режим тишины. Данный период прекрашщения огня нарушается практически ежедневно. Свою вину отрицают представители обеих сторон конфликта, обвиняя при этом противника, называя нарушение режима тишины провокационными действиями.

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