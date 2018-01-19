На праздник в музее под открытым небом организуют дополнительный транспорт

- 19.01.2018 14:40
На праздник в музее под открытым небом организуют дополнительный транспорт

В Черновцах в ближайшее воскресенье, 21 января, состоится праздник "От Рождества Христова до Иордана", основанный на зимних обрядах и традициях.

Для всех желающих посетить данный праздник на маршрут выйдет дополнительный транспорт. Так, в управлении инфраструктуры Черновицкой областной госадминистрации отмечают, что на маршрут троллейбуса №4 будет организовано 5 дополнительных рейсов, курсирующим до областного музея архитектуры и быта (музея под октрытым небом).

Вход собственно на праздник зимних обрядов "От Рождества Христова до Иордана" будет бесплатным в нынешнем году. 

Напомним, театрализованный фольклорно-этнографический праздник в музее под открытым небом по адресу ул. Сечевых стрельцов, 38-б, который был основан в 2007 году и является ХІ-м по счету, начнется 21 января в 13:00. Подробнее о программе праздника "От Рождества Христова до Иордана" можно почитать здесь.

Платиновая Буковина, Черновцы

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