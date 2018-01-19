



В Черновцах верующие праздную Крещение - 19.01.2018 11:58

Праздник Крещения или Богоявления Господнего отмечается ежегодно 19 января православными христианами и греко-католиками. Также этот праздник известен как Иордан.

По случаю Крещения в церквях проходят богослужения, люди набирают освященную воду, а также принимают участие в крещении, окунаясь в освященные водоемы. Считается, что иорданская вода, котороя становится любая вода после освящения, обладает целебными свойствами, очищает и дарит благословение.

В Черновцах спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям осуществляют дежурство в местах крещения. Так, спасатели дежурят на Иорданских купаниях на улице Комарова на озере, на городском пляже, а также на территотории комплекса Аква-Плюс, где люди также крестятся в местном озере.

Напомним, что торжественное освящение воды на Крещение в Черновцах при участии приедставителей различных конфессий состоится на площади Пресвятой Марии. Начало - в 12:30.

Платиновая Буковина, Черновцы

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