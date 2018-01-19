На Земле три дня будет бушевать магнитная буря

- 19.01.2018 11:24
На Земле три дня будет бушевать магнитная буря

Мощная вспышка на поверхности Солнца имела место утром 18 января. Так, уже сегодня, 19 января на Земле будут господствовать магнитные бури, которые не самым лучшим образом скажутся на самочувствии людей в течение ближайших нескольких дней.

Как отмечается, магнитная буря после вчерашней впышки будет длиться три дня. В настоящее время Солнце находится на минимуме своего 11-летнего цикла активности. Это означает, что мощных вспышек, а значит, и сильных магнитных бурь в ближайшее время ожидать не стоит.

Существует определенная категория людей, которые весьма болезненно переживают магнитные бури. Некоторые даже заранее могут ощущать изменения в геомагнитном поле планеты - это ощущается в возникновении слабости, появлении раздражительности, рассеянности, болях в сердце, головных болях, изменениях артериального давления. Всем людям, вне завиисмости от того, ощущаете ли вы на себе влияние геомагнитных колебаний, пить в магнитные бури побольше воды, избегать сильных физических нагрузок, стрессовых ситуаций, отказаться от тяжелой пищи и напитков, вредных привычек.

14 января, в прошлое воскресенье, произошла первая в этом году магнитна буря, которая была охарактеризована как слабая. Согласно планетарному индексу геомагнитной активности, которое описывает колебания геомагнитного поля нашей планеты, индекс данной вспышки составио Кр=5, то есть, минимальный уровень магнитной бури. Продолжалась она относительно недолго - два с половиной часа.

Магнитные бури на Земле возникают под воздействием солнечного ветра, направленного в сторону нашей планеты. Так,если вначале недели скорость солнечного ветра составаляла 350 километров в секунду, то увеличение составило практически 100% на момент начала магнитной бури, достигнув отметки в 600 километров в секунду. Только первый удар солнечного ветра по Земле сопровождается геомагнитным штормом, то есть, возникает колебание магнитного поля, которое в некоторой мере теряет свое равновесие. Так, даже если скорость ветра остается достаточно высокой, магнитное поле нашей планеты приспосабливается, после чего колебания прекращаются.

 

Платиновая Буковина

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