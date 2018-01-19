



На Земле три дня будет бушевать магнитная буря - 19.01.2018 11:24

Мощная вспышка на поверхности Солнца имела место утром 18 января. Так, уже сегодня, 19 января на Земле будут господствовать магнитные бури, которые не самым лучшим образом скажутся на самочувствии людей в течение ближайших нескольких дней.

Как отмечается, магнитная буря после вчерашней впышки будет длиться три дня. В настоящее время Солнце находится на минимуме своего 11-летнего цикла активности. Это означает, что мощных вспышек, а значит, и сильных магнитных бурь в ближайшее время ожидать не стоит.

Существует определенная категория людей, которые весьма болезненно переживают магнитные бури. Некоторые даже заранее могут ощущать изменения в геомагнитном поле планеты - это ощущается в возникновении слабости, появлении раздражительности, рассеянности, болях в сердце, головных болях, изменениях артериального давления. Всем людям, вне завиисмости от того, ощущаете ли вы на себе влияние геомагнитных колебаний, пить в магнитные бури побольше воды, избегать сильных физических нагрузок, стрессовых ситуаций, отказаться от тяжелой пищи и напитков, вредных привычек.

14 января, в прошлое воскресенье, произошла первая в этом году магнитна буря, которая была охарактеризована как слабая. Согласно планетарному индексу геомагнитной активности, которое описывает колебания геомагнитного поля нашей планеты, индекс данной вспышки составио Кр=5, то есть, минимальный уровень магнитной бури. Продолжалась она относительно недолго - два с половиной часа.

Магнитные бури на Земле возникают под воздействием солнечного ветра, направленного в сторону нашей планеты. Так,если вначале недели скорость солнечного ветра составаляла 350 километров в секунду, то увеличение составило практически 100% на момент начала магнитной бури, достигнув отметки в 600 километров в секунду. Только первый удар солнечного ветра по Земле сопровождается геомагнитным штормом, то есть, возникает колебание магнитного поля, которое в некоторой мере теряет свое равновесие. Так, даже если скорость ветра остается достаточно высокой, магнитное поле нашей планеты приспосабливается, после чего колебания прекращаются.

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