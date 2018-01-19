



Сегодня в суде оспорят жалобу Саакашвили - 19.01.2018 10:34

Жалоба прокуратуры на решение Печерского суда освободить лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили будет сегодня рассмотрена в суде.

Как сообщается, Саакашвили уже прибыл в Апелляционный суд Киева. Под зданием суда уже собрались правоохранители - их насчитывается порядка 40 человек. Внутри зала присутствуют представители СМИ и сторонники Саакашвили.

Напомним, судья Тбилисского городского суда Георгий Аревадзе огласил 5 января 2018 года решение, согласно которому Саакашвили, экс-президента Грузии, приговаривают к трем годам лишения свободы. Вину Саакашвили признали по делу Сандро Гиргвлиани, а именно - бывшего президента признали виновным в соответствии со статьей "злоупотребление служебными полномочиями".

На просьбу предоставить Саакашвили статус беженца украинский суд 3 января ответил откаом. Данное решение сторона защиты намеревается оспорить в суде высшей инстанции.

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