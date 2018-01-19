



В Черновцах нет причин для введения карантина в школах - 19.01.2018 10:11

По словам начальника управления образования Черновицкого городского совета Сергея Мартынюка, в черновицких школах нет оснований для введения карантина. Напомним, на сайте горсовета была зарегистрирована петиция о карантине в школах, которую менее чем за сутки поддержали более 300 человек.

Как отметим Мартынюк, ухудшения погодных условий на Буковине не предвидится, кроме того, среди школьников также нет увеличения заболеваемости.

Решение о временном прекращении учебного процесса принимается, в соответствии с Государственными санитарными правилами, при снижении температуры воздуха до -20 градусов, при повышении скорости ветра более 5 метров в секунду и повышения уровня влажности более 80% - для учеников младших классов. Обучение для учеников 5-12 классов прекращается при понижении температуры ниже -24 градусов, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций. Температура воздуха в ближайшее время не ожидается ниже 15 градусов.

Мониторинг посещаемости учебных заведений осуществляется ежедневно. Так, по состоянию на 18/ января в Черновцах на учебе отсутствовали 8% учеников, в том числе и 7,5% по причине различных болезней. Корью с августа 2017 года в Черновцах по состоянию на 18 января заболело 56 детей, в том числе и четверо в возрасте до 1 года, 18 - от 1 до 4 лет, от 5 до 9 лет - 21 ребенок, 9 детей - в возрасте 10-14 лет, а также еще 4 - в возрасте от 15 до 17 лет. В школах и детских садах нет массовых вспышеук заболевания корью.

Также отметим, что прекращение обучения в результате заболевания ОРВИ и гриппом имеет место при наличии 25% и более заболевших в организованном детском коллективе. Эта и какие-либо еще причины в черновицких школах отсутствуют, потому правовых причин для принятия решения о введении карантина в черновицких школах нет.

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