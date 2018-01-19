Минские переговоры могут переехать в Казахстан- 19.01.2018 09:41
Президент США Дональд Трамп выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Минска.
Отметим, что об это сообщил презилент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Назарбаев отметил, что Минские переговоры по урегулированию обстановки на Донбассе зашли в тупик, и есть необходимость вводить миротворцев в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Потому есть необходимость в консенсусе, в создании Минска-2. Трамп отметил, что переговоры из Минска необходимо перенести в другое место, и Назарбаев предложил Казахстан.
Напомним, что на 31 января 2018 года запланирована очередная встреча трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.
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