



Минские переговоры могут переехать в Казахстан - 19.01.2018 09:41

Президент США Дональд Трамп выступил с предложением о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

Отметим, что об это сообщил презилент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Назарбаев отметил, что Минские переговоры по урегулированию обстановки на Донбассе зашли в тупик, и есть необходимость вводить миротворцев в оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. Потому есть необходимость в консенсусе, в создании Минска-2. Трамп отметил, что переговоры из Минска необходимо перенести в другое место, и Назарбаев предложил Казахстан.

Напомним, что на 31 января 2018 года запланирована очередная встреча трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске.

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