Теракт на рынке в Нигерии 18 01 2018

- 18.01.2018 09:35
Теракт на рынке в Нигерии 18 01 2018

На рынке в городе Майдугуре на севере Нигерии двое террористов-смертников задействовали взрывные устройства. В результате происшествия погибли 12 человек. Кроме того, сообщается о 48 пострадавших.

По словам одного из торговцев на рынке Muna Garage, первый из взрывов прогремел внутри рынка. Второй же смертник осуществили взрыв снаружи торгового центра.

В спасательной службе Нигерии омечают, что один из смертников на рынке был женщиной, второй же оказался мужчиной. Ответственность за атаку пока что не взяла на себя ни одна группировка. Впрочем, нападение схоже с действиями группы джихадистов "Боко харам". Они нередко используют смертников для осуществения нападений на общественные места.

Отметим, что в начале января в юго-восточной части Нигерии была совершена атака на мечеть террористом-смертником, в результате которой погибло 11 человек.

В Нигерии в течение 8 лет борьбы с группировкой "Боко Харам" погибло порядка 20 тысяч человек. Также известно о 2,6 миллиона людей, которые стали беженцами. Джизхадисты стали все чаще в последнее время осуществлять атаки на гражданские и военные объекты. Специалисты отмечают, что такие отчаянные действия со стороны "Боко Харам" обусловлены поиском оружия и продовольствия, необходимых им после совершенных правительственными войсками операций, в результате которых боевики оказались отрезаны от основных каналов поставок всего необходимого.

 

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