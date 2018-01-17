



Податкова Чернівців провела лікнеа для платників податків - 18.01.2018 09:25

Чернівецькі податківці спільно з фахівцями ПП «Партнер і СК» провели традиційний семінар для платників податків – юридичних та фізичних осіб з актуальних питань оподаткування та податкових новацій.

Охочих дізнатися про зміни у сфері оподаткування було чимало, адже серед іншого на порядку денному семінару був огляд Законів України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.2017 р №2245-VIII та «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» №2148 від 03.10.2017р.

Фахівці Чернівецької ОДПІ ознайомили присутніх із основними показниками бюджету-2018 та податковими новаціями, соціальними показниками та мінімумами, особливостями реєстрації податкових накладних.

Окрім того, працівники фіскального відомства розповіли про нарахування та сплату єдиного податку, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, річний перерахунок заробітної плати та суми наданої податкової соціальної пільги. Особливу увагу фіскали акцентували на тому, що з 1 січня 2018 року всі підприємці, в тому числі і ті, які обрали єдиний податок, будуть зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок до 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом. Це ж правило буде поширюватися на осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. Раніше для таких осіб, окрім підприємців-спрощенців, застосовувався річний період сплати ЄСВ. Також платники єдиного податку І групи з початку нового року мають сплачувати ЄСВ так як інші «єдинники» - не менше мінімального розміру.

Розглянули питання обчислення і сплати майнових податків, екоподатку і рентної плати, акцизу та готівкового обігу.

Семінар відбувся у діловій та довірливій атмосфері. Уподовж заходу представники бізнесу спілкувалися з лекторами та отримували фахові відповіді на питання щодо оподаткування, які їх цікавили.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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