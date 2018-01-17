Як вберегти авто від крадіжок - поліція Чернівців

- 18.01.2018 09:11
Як вберегти авто від крадіжок - поліція Чернівців

Дедалі частіше безпечно залишене в салоні автомобіля майно стає легкою здобиччю для крадіїв. Працівники поліції вживають заходів для встановлення зловмисників і притягнення їх до відповідальності. Однак, автовласникам варто пам'ятати: такі злочини легко попередити.

В першу чергу, саме неуважність та недбалість автовласника привертає увагу крадіїв. Залишаючи дорогі речі, техніку, барсетку, грошові кошти у салоні автівки чи будь-де на видному місці – ви провокуєте зловмисника спробувати нажитися на вашому майні.

Як стверджують поліцейські, крадіжки з автомобілів є досить поширеним злочином. Причина його «популярності» проста - зловмисникам зазвичай потребується дуже мало часу, щоб відчинити транспортний засіб та поцупити бажане. Поліцейські визначили як найчастіше злочинці скоюють крадіжки із автомобілів:

пошкодивши скло транспортного засобу;

підібравши ключа або зламавши двері автомобіля;

використовши сканер замка;

проколовши колесо автомобіля. Відволікаючи водія, зловмисникам вдається скоїти крадіжку із салона транспортного засобу;

у зв’язку з неуважністю потерпілого - шляхом вільного доступу. Нерідко злочинці користуються моментом, коли власник залишає машину відчиненою, знаходячись неподалік.

Щоб вберегти ваш автомобіль від викрадачів та інших зловмисників, необхідно дотримуватись простих правил:

При можливості обладнайте автомобіль протиугінними приладами.

Навіть, якщо ваше авто знаходиться у власному гаражі, не залишайте ключі в замку запалювання. Також, подбайте про те, щоб гаражне приміщення було надійно зачинене.

Залишаючи автомобіль на вулиці, звертайте увагу, щоб місце стоянки транспортного засобу достатньо освітлювалось. Намагайтеся припаркувати автівку біля стіни будинку або якомога ближче до іншого автомобіля, щоб імовірному злодію було складніше потрапити всередину транспортного засобу.

Не залишайте в автівці магнітолу, відеореєстратоор, техніку та інші цінні речі, а також особисті документи і готівку.

Не зберігайте в салоні автомобіля інструменти та інші предмети, які можуть бути використані для запуску двигуна без ключа запалювання.

Якщо ваш автомобіль все ж таки обікрали - не торкайтесь транспортного засобу і в жодному разі не сідайте за кермо. Перше, що вам необхідно зробити - відразу зателефонувати на «спецлінію 102». Оглядаючи пошкодження автомобіля або наявність особистих речей - ви несвідомо знищуєте всі речові докази і мінімізуєте шанси встановити злочинця.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: авто крадіжки, національна поліція чернівців

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