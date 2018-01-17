Маланка 2018 в Черновцах 3D панорама

- 17.01.2018 17:24
Маланка 2018 в Черновцах 3D панорама

Маланка - это традиционное для Буковины торжество, настоящий праздник переберии, который в разных уголках Черновицкой области празднуется на праздник Маланки - на 13 января, 14 января также, иногда и 1 января. Все зависит от района и местных традиций. Как, например, в селе Красноильск, где Маланка занимает особое место, костюмы и обычаи маланкования отличаются от пяти кутов села. В любом случае, один раз в году, когда праздник маланки отшумит во всех селах Буковины, участники праздника отправляются в Черновцы для участия в ежегодном шествии маланок, где коллективы с лучшими костюмами могут не только получить признание, но и денежный приз.

Если вам не посчастливилось побывать на Маланке 2018 в Черновцах, либо вы хотите освежить воспоминания, советуем просмотреть фото- и видео репортаж события. Внизу вы также можете просмотреть 3D-панорамы с Маланка феста 2018 в Черновцах.

Так, уже ставший доброй традицией Маланка-фест проводится в Черновцах уже не первый год. Это фольклорно-этнографический праздник, в котором принимают участие коллективы маланкарей из различных районов Черновицкой области. На Маланка фест в Черновцы также приезжают гости из других областей, также уже не впервые в праздничном шествии принимают участие маланки из-за рубежа. Отметим, что по итогам зрительского онлайн-голосования в день проведения Маланка фест в Черновцах (который, как правило, проводится 15 января) определяется тройка лучших коллективов. Так, за первое место участники Маланка феста в Черновцах получают 50 тысяч гривен, 30 тысяч гривен - за второе место, и обладателям третьего место достается 20 тысяч гривен. Кроме того, всем участникам Маланки в Черновцах компенсируют расходы на топливо, поскольку добираться до Черновцов приходится многим издалека.

В нынешнем году Маланка фест 2018 в очередной раз превратила центральные улицы Черновцов в настоящее карнавальное шествие, которое практически ничем не уступает красочным карнавалам в Бразилии. Даже морозная погода и снег не могли испортить настроения и помешать шумному шествия Маланки в Черновцах. 

По улицам Черновцов в рамках Маланка феста в этом году шествовали различные персонажи Маланки. Не обошлось без традиционных персонажей маланки - соломенных медведей, цыган, евреев. Впрочем, новых персонажей на маланке этого года также было хоть отбавляй. Это были полицейские, индейцы, клоуны из фильмов ужасов, различные божества - египетские и греческие. К слову, о последних - коллектив под названием "Боги Олимпа" из села Чагор занял первое место и выиграл Маланка-фест 2018. Удивительными были также огромные подвижные конструкции. Так, например, боги Олимпа передвигались на упряжке, во главе которой был крылатый белый конь-пегас. Маланкари из села Горбова участвовали несколькими коллективами. Среди них - семиметровый пес Скуби Ду, персонаж мультсериала и ряда фильмов, удостоенный третьего места на Маланка фесте 2018. Стоит также отметить огромного и устрашающего Кинг-Конга, который также прибыл из Горбовой. Для того, чтобы гигантская горилла смогла проехать по улицам Черновцов, пришлось приподнимать провода троллейбусной линии.

Платиновая Буковина

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