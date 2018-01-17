От кори в Украине умерло двое человек

- 17.01.2018 16:44
От кори в Украине умерло двое человек

Уже двое людей в Украине стали смертельными жертвами кори. Такие данные приводят в пресс-службе Минздрава Украины по состоянию на среду, 17 января.

Вторым человеком, погибшим в результате заболевания корью, стал взрослый пациент.

Представители Министерства здравоохранения отмечают, что инкубационный период для кори, когда еще не проявляются симптомы, составляет от 6 до 21 дня. После этого уже начинаются явные симптомы болезни, среди которых - высокая температура, сухой кашель, головная боль, насморок, увеличение лимфоузлов, воспаление слизистой оболочки глаз, иногда сопровождаемое светобоязнью, слезотечением, гнойными выделениями. Также могут иметь место рвота и понос.

Характерные красные высыпания возникают, как правило, на 4-5 день заболевания. Сначала сыпь появляется на коже головы и лица, а после возникает на остальныъ частях тела. С симптомами заболевание длится от четырех недель и более.

Осложнения от кори могут быть весьма и весьма серьезными - корь может спровоцировать ушные инфекции, пневмонию, воспаление мозга - энцефалит, а также други осложнения, результатом которых может стать инвалидность и даже летальный исход. Корью могут заболеть не только дети, поскольку корь считается детским заболеванием, но и все люди, в том числе и взрослые, которые не проходили вакцинацию от данного заболевания. В случае, если вы контактировали с больным корью, следует немедленно обратиться к врачу.

Единственный реальный способ защититься от кори - провести вакцинацию, поскольку можно предупредить болезнь, ведь специфического лечение данной болезни нет.

Отметим также, что согласно статистике, большинство заболевших корью в Украине, а именно - 86% - приходится на пациентов, которые ранее не были вакцинированы от кори.

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