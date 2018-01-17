



Северная и Южная Кореи выйдут на Олимпиаду-2018 под единым флагом - 17.01.2018 16:04

Южная Корея и КНДР пришли к соглашению, по итогам которого на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2018 в Пхенчхане сборные обеих стран выйдут под флагом "Единой Кореи".

Кроме того, в Зимней Олимпиаде также примет участие общая женская сборная по хоккею, которая объединит спортсменок обеих стран.

Перспектива объединения хоккейных команд не особенно впечатлила тренера сборной Южной Кореи. Обеспокоенность разделяют также некоторые консервативные газеты. По их мнению, такие меры могут существенно снизить шансы Южной Кореи на победу на Олимпийских играх. Данная новость также не особо положительно была воспринята Японией.

Напомним, Олимпийские игры 2018 начнутся в южнокорейском городе Пхенчхан 9 февраля. Пхеньян заявил об участии в Олимпиаде, и Южная Корея выступила с предложением выйти на игры вместе, как в 2006 году. Для того, чтобы обеспечить участие делегации из КНДР в Олимпиаде, было решено ослабить санкции в отношении Северной Кореи в кооперации с ООН.

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