Киев стоит в пробках из-за снегопада- 17.01.2018 10:59
В связи с сильным снегопадом в Киеве 17 января в столице возник транспортный коллапс. Город стоит в 8-балльных пробках. В центре города, на мосту Патона ситуация наиболее сложная. Кроме того, сильные заторы также фиксируются на Набережном шоссе, на части Московского моста и моста Метро.
По улице Телиги в обеих направлениях также отмечаются пробки, как и на площади Льва Толстого, бульваре Дружбы народов и бульваре Перова. Проблемы с движением транспорта также имеются в районе Петровки и на Куреневке.
Накануне снегопады также стали причиной большого количества ДТП в столице, в том числе и массовых.
Также отметим, что в связи с ухудшением погодных условий в Киеве ограничили движение крупногабаритного и крупногрузового транспорта в направлени с Бориспольской трассы.
Руководство города призывает граждан не пользоваться в сильный снегопад собственным автотранспортом, пользоваться общественным транспортом, что может позволит работникам коммунальных служжб быстро и своевременно убирать снег. Также это поможет уменьшить нагрузку на дороги в плане заторов. Пешеходов призывают перемещаться по тротуарам максимально осторожно, переходить дорогу исключительно в специально отведенных местах.
Напомним, в Одессе накануне, 16 января, из-за обильных снегопадов также было ограничено движение крупногабартиного транспорта. Также были отменены и отсрочены некоторые авиарейсы.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 17.01.2018 17:24
- 17.01.2018 16:44
- 17.01.2018 16:04
- 17.01.2018 14:07
- 17.01.2018 13:46
- 17.01.2018 13:19
- 17.01.2018 12:23
- 17.01.2018 11:56
- 17.01.2018 10:41
- 17.01.2018 10:26