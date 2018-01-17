



Киев стоит в пробках из-за снегопада - 17.01.2018 10:59

В связи с сильным снегопадом в Киеве 17 января в столице возник транспортный коллапс. Город стоит в 8-балльных пробках. В центре города, на мосту Патона ситуация наиболее сложная. Кроме того, сильные заторы также фиксируются на Набережном шоссе, на части Московского моста и моста Метро.

По улице Телиги в обеих направлениях также отмечаются пробки, как и на площади Льва Толстого, бульваре Дружбы народов и бульваре Перова. Проблемы с движением транспорта также имеются в районе Петровки и на Куреневке.

Накануне снегопады также стали причиной большого количества ДТП в столице, в том числе и массовых.

Также отметим, что в связи с ухудшением погодных условий в Киеве ограничили движение крупногабаритного и крупногрузового транспорта в направлени с Бориспольской трассы.

Руководство города призывает граждан не пользоваться в сильный снегопад собственным автотранспортом, пользоваться общественным транспортом, что может позволит работникам коммунальных служжб быстро и своевременно убирать снег. Также это поможет уменьшить нагрузку на дороги в плане заторов. Пешеходов призывают перемещаться по тротуарам максимально осторожно, переходить дорогу исключительно в специально отведенных местах.

Напомним, в Одессе накануне, 16 января, из-за обильных снегопадов также было ограничено движение крупногабартиного транспорта. Также были отменены и отсрочены некоторые авиарейсы.

Платиновая Буковина

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