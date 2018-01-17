



На Луганском направлении подорвались двое военных АТО - 17.01.2018 10:26

По информации штаба АТО на Донбассе, сегодня, 17 января, в зоне боевых действий погибли двое украинских военнослужащих. кроме того, сообщается о пяти травмированных.

В сообщении штаба военной операции отмечается, что украинские защитники погибли нво время выполнения боевого задания на Луганском направлении. Сообщается о подрыве техники на неизвестном взрывном устройстве.

Состояние пострадавших в настоящий момент оценивается как удовлетворительное. В экстренной сводке отмечается, что пострадавших смогли оперативно доставить в одну из местных больниц и предоставить необходимую помощь. Также устанавливаются причины и обстоятельство данного происшествия. Оперативная группа штаба АТО сейчас работает на месте инцидента.

Стоит отметить, что буквально за несколько часов до происшествия на Луганском направлении штаб антитеррористической операции предоставил отчет, согласно которому украинские военные в течение 16 января не понесли никаких потерь.

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