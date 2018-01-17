



В Порубном задержали румына с контрабандой - 17.01.2018 09:44

На границе с Румынией сотрудники Черновицкого пограничного отряда задержали гражданина соседней страны, который пытался пересечь границу с небольшим запасом табачных изделий.

Так, сегодня утром, 17 января, в пограничном пункте Порубное был остановлен автомобиль марки Nissan, в котором была обнаружена контрабанда сигарет, спрятанная внутри колеса-запаски, а также среди перевозимых круп.

Был осуществлен погранично-таможенный осмотр легкового автомобиля на румынских номерах, на котором иностранец намеревался вернуться на родину. Табачные изделия были тщательно замаскированы в тайниках автомобиля - в автомобильной запаске, в картонных коробках и мешках с отрубями.

В общей сложности пограничники обнаружили и изъяли 330 пачек сигарет марки Kent, а также запасное колесо. Общая стоимость изъятых предметов оценивется в более чем 11 тысяч гривен. За нарушение таможенных правил на гражданина Румынии был составлен протокол.

Платиновая Буковина, Черновцы

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