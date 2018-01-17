



Военный совет НАТО обсудит ситуацию в Украине - 17.01.2018 09:36

Сессия военного комитета НАТО началась сегодня в Брюсселе. В ходе данного мероприятия будет обсуждаться ситуация в Украине.

Так, отметим, что высшее военное руководство Северо-атлантического альянса обсудит ситуацию с безопасностью в украине и регионе.

В работе сессии военного комитета НАТО также примет участие и начальник Генштаба Украины, главнокомандующий Вооруженных сил генерал армии Виктор Муженко, который выступит с отчетом о прогрессе реформ Вооруженных сил Украины.

Отметим, что главы минобороны стран Альянса в декабре 2017 года обсудили и согласовали принципы новой военной структуры командования НАТО по причине военной агрессии России на территории Украины.

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