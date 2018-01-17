



Про типи об'єктів оподаткуваня за формою № 20-ОПП - 17.01.2018 09:21

Чернівецька ОДПІ повідомляє, що платники податків зобов'язані повідомляти контролюючий орган за основним місцем обліку про всі об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням.

Відповідно до п. 8.4 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Мінфіну від 09.12.2011 р. № 1588, повідомлення про об'єкти оподаткування чи об'єкти, що пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність, за формою № 20-ОПП подається до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків протягом 10-ти робочих днів після їх реєстрації, створення чи відкриття.

Рекомендований довідник типів об'єктів оподаткування оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС України (http://sfs.gov.ua/Головна/Довідники/Типи об'єктів оподаткування) та розміщується на інформаційних стендах у контролюючих органах.

При заповненні табличної частини форми № 20-ОПП тип об'єкта оподаткування вказується в колонці 3.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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