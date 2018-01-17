



На Буковині затримано двох осіб за вимагання - 17.01.2018 09:13

На даний час триває досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за частиною 2 статті 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

У листопаді минулого року до поліції звернувся 49-річний житель Глибоцького району Чернівецької області. Заявник повідомив, що малознайомі чоловіки вже більше місяця вимагають у нього 20 тисяч євро. Зловмисники завдали потерпілому тілесних ушкоджень і продовжували залякувати розправою над ним і членами його сім’ї.

Відомості за даним фактом слідчі одразу внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. В результаті проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку встановили членів злочинної групи, причетних до скоєння вказаного злочину. Ними виявилися двоє чернівчан, віком 41 і 34 роки, а також 36-річний житель Глибоччини.

16 січня оперативники УКР спільно з УВБ та спецпідрозділом «КОРД» затримали правопорушників на околиці Чернівців. Злочинці саме отримали від потерпілого частину коштів у сумі 1000 доларів США й погрожували йому фізичною розправою.

Наразі вимагачів поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Затриманим загрожує до семи років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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