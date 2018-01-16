В больницу попал буковинец с обморожением ног

- 16.01.2018 17:33
В больницу попал буковинец с обморожением ног

 В черновицкую больницу скорой помощи попал пациент с обморожением ног, который не смог вспомнить, сколько времени он провел на холоде. В целом, в ожоговом отделении больницы скорой медицинской помощи отметили, что с начала зимы было зафиксировано несколько случаев обморожения от переохлаждения.

Так, сегодня в больницу попал 50-летний житель Кельменецкого района. Мужчину с отморожением коленей и ступней в больницу доставила его собственная дочь. Пациент был в состоянии алкогольного опьянения, и вспомнить, сколько времени он провел на морозе, он не смог. К счастью, обморожение у него поверхностное, потому спустя некоторое время все ткани восстановятся. В Черновцах зафиксированы три случая обморожения, а также несколько обращений в связи с поверхостным переохлаждением рук и ног. Обморожение одного из пациентов возникло по причине ночевки в неотапливаемом помещении, еще у одного - из-за длительного нахождения на холоде.

Напомним, что обморожение может иметь место из-за длительного пребывания на холоде, из-за ношения тесной обув либо неправильно выбранной одежды. В некоторых случаях обморожение может наступить быстрее при наличии того или иного заболевания, к примеру, сахарного диабета.

Медики напоминают - при усилении морозов и изменении погоды нужно носить одежду и обувь по погоде, не злоупотреблять пребыванием на улице, не использовать алкоголь в качестве разогревающего средства, ведь спиртное больше притупляет ощущения, создает чувство тепла за счет расширения сосудов, однако не способно согреть. Признаки переохлаждения - это, в первую очередь, дрожь, озноб, бледность, посинение кожи, изменение цвета губ, ломота и боль в пальцах рук и ног. обморожение может возникнуть при длительном переохлаждении, когда под воздействием низких температур начинают повреждаться ткани организма. Пальцы рук и ног, кисти, стопы, уши, нос первыми подвергаются обморожению. О первой степени обморожения кожа бледнеет, пораженные участки тела становятся менее чувствительными, отек и покраснение появляются после согревания. Сине-багровый оттенок кожа обретает при второй степени обморожения. Позднее на поврежденных участках возникают волдыри с прозрачной жидкостью.

Платиновая Буковина, Черновцы

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