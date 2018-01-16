18 января в Украине - резкое ухудшение погоды

- 16.01.2018 14:56
18 января в Украине - резкое ухудшение погоды

Резкое ухудшение погодных условий в большинстве областей Украины ожидается 18 января, как прогнозируют синоптики.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что наиболее сильные снегопады ожидаются в Одесской, Черниговской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Кировоградской областях. Также метеорологи прогнозируют метели и образование большого снежного покрова - до 40 см. В Киеве ожидается до 20 см снежного покрова.

Осадки в виде сильного дождя с переходом в снег ожидаются в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях. Между тем, усиление ветра до 15-20 метров в секунду ожидается практически на всей территории Украины, за исключением западных областей. В Луганской области, Донецкой, Херсонской и Запорожской возможно усиление ветра до 25-28 метров в секунду. Также повсеместно на дорогах Украины ожидается гололедица.

Что касается погоды в Киеве и области, то прогнозы включают в себя усиление ветра до скорости 15-20 метров в секунду, сильные осадки в виде мокрого снега, налимпание мокрого снега, гололедицу на дорогах и образование снежного покрова до 10-20 сантиметров.

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