



Под стенами ВР произошло столкновение между активистами и полицей - 16.01.2018 12:38

Примерно в 11:00 между участниками акции протеста под стенами Верховной Рады Украины и представителями силовых структур произошло столкновение. Как отмечается, протестующие принесли с собоя автомобильные шины и зажгли несколько штук.

Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям предприняли попытку потушить зажженные шины, и в это время к ним протестующие применили слезоточивый газ. Правоохранителей же начали забрасывать покрышками, брусчаткой и другими предметами.

Как сообщают представители ГСЧС, в результате конфликта пострадал один из силовиков. Одного из участников акции протеста доставили в полицейский участок за нарушение общественного порядка. Зажженные покрышки по состоянию на 11:30 потушили. Ситуация в настоящий момент находится под контролем. Также отмечается, что сейчас полиция и представители силовых структур осуществляют дежурство рядом со зданием парламента в усиленном режиме.

В Верховной Раде сегодня, отметим, проходит рассмотрение законопроект о реинтеграции Донбасса. Под зданием парламента в связи с этим проходит акция протеста. Сторонники Михаила Саакашвили, отметим, по-прежнему располагаются с палаточным городком на проезжей части по улице Грушевского, в связи с чем там перекрыто движение транспорта. В настоящее время порядка 3800 представителей правоохранительных органов следят за порядком в правительственном квартале столицы.

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