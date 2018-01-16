



Боевики ДНР снова мешают работе ОБСЕ - 16.01.2018 12:00

Представители незаконного вооруженного формирования ДНР продолжают препятствовать работе представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе. Очередной случай их вмешательства в работу наблюдателей был зафиксирован на прошлых выходных на территории Донецкой области.

Так, в отчете СММ ОБСЕ отмечается, что патруль наблюдателей не смог проехать 14 января через блокпост "ДНР", расположенный рядом со Старомихайловкой. Боевики заблокировали проезд машины ОБСЕ, заявив, что дальнейшее продвижение невозможно ввиду возможных обстрелов из тяжелого и легкого вооружения и работы снайпера в указанном районе.

Кроме того, накануне наблюдатели ОБСЕ не смогли также не смогли получить доступ к местам размещения для отвода тяжелого вооружения боевиков - пятеро вооруженных представитей "ДНР" отказали наблюдателям ОБСЕ в доступе.

Напомним, прошлой осенью, 26 октября, патрульные ОБСЕ не смогли пересечь сблокпост в Донецкой области, расположенный рядом с Верхнешироковским, который контролировался боевиками "ДНР". Наблюдатели прибыли на двух бронированных автомобилях миссии, однако, террористы запретили им проезд и угрожали пулеметом.

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